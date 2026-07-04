Bad Ems
Randalierer beschädigt Fahrzeuge und leistet bei der Festnahme Widerstand

Symbolbild

dpa

Am 03.07.2026 gegen 22:00 Uhr gingen mehrere Meldungen über eine randalierende, aggressive Person im Bereich der Ludwigstraße/ Römerstraße in Bad Ems ein.

Diese würde gegen Fahrzeuge schlagen und diese beschädigen. Der augenscheinlich zumindest alkoholisierte und vermutlich unter Betäubungsmittel stehende Mann kam den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nach, sodass er schließlich in polizeiliches Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei leistete er gegen die eingesetzten Polizeibeamten Widerstand. Es wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-9700


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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