Hachenburg
Pressesofortmeldung vom 30.10.2026
Symbolbild
dpa

Verkehrsunfall mit verletztem Kind Unfallort: 57627 Hachenburg, Busbahnhof vor der Realschule+ in Hachenburg Unfallzeit: 29.10.2026, 15:40 Uhr bis 16:00 Uhr Hergang: Beim Umsteigen am Busbahnhof kam es zum Zusammenstoß von einem bisher unbekannten Radfahrer mit einer 10- jährigen Schülerin.

Hierbei wurde das Kind schwer verletzt. Der Radfahrer entfernet sich anschließend unerlaubt. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen unter 02662- 95580

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662- 95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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