Hierbei wurde das Kind schwer verletzt. Der Radfahrer entfernet sich anschließend unerlaubt. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen unter 02662- 95580
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Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662- 95580
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Pressesofortmeldung vom 30.10.2026
Hierbei wurde das Kind schwer verletzt. Der Radfahrer entfernet sich anschließend unerlaubt. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen unter 02662- 95580