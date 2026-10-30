Pressesofortmeldung vom 30.10.2026

Verkehrsunfall mit verletztem Kind Unfallort: 57627 Hachenburg, Busbahnhof vor der Realschule+ in Hachenburg Unfallzeit: 29.10.2026, 15:40 Uhr bis 16:00 Uhr Hergang: Beim Umsteigen am Busbahnhof kam es zum Zusammenstoß von einem bisher unbekannten Radfahrer mit einer 10- jährigen Schülerin.