Pressesofortmeldung der Polizeiinspektion Hachenburg vom 23.03.2025

1. tödlicher Verkehrsunfall



Unfallort: 57520 Langenbach b.Kirburg, K 27

Unfallzeit: 23.03.2025, 20:00 Uhr

Hergang:



Am 23.03.2025, 20:04 Uhr wurde die Polizei Hachenburg durch die Rettungsleitstelle davon in Kenntnis gesetzt, dass es auf der K 27 zwischen den Ortslage Langenbach b.Kirburg und Neunkhausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei.



An der besagten Unfallstelle konnte ein total beschädigter Pkw aufgefunden werden.



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Pkw vermutlich alleinbeteiligt und kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam im Feld zum Erliegen. Der alleinige 43- jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.



Die Unfallermittlungen dauern an.



Im Einsatz waren neben der Polizei Hachenburg und den Kräften Rettungsdienst samt Notarzt, die FFW der Gemeinde Norken, Langenbach, Kirburg, Neunkhausen und die Drohnen- Einheit der FFW Rosenheim.



