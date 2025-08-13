Presserstmeldung: Stromausfall in Singhofen und Pohl

Am 13.08.2025 gegen 09:20 Uhr kam es in Singhofen zu einem technischen Defekt in einem Trafohaus.

Dadurch bedingt fällt der Strom für die Ortschaften Singhofen und Pohl aus. Mitarbeiter des Energieversorgers sind vor Ort und arbeiten bereits an der Störungsbeseitigung.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell