Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.
Der 53-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt.
Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.
Die Unfallaufnahme ist mittlerweile beendet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Die B255 wird zeitnah wieder für den Verkehr freigegeben.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-98050
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Pressenachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B255 zwischen Ailertchen und Höhn
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.