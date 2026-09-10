Pressenachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B255 zwischen Ailertchen und Höhn

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.



Der 53-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.



Die Unfallaufnahme ist mittlerweile beendet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Die B255 wird zeitnah wieder für den Verkehr freigegeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell