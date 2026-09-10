Ailertchen
Pressenachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B255 zwischen Ailertchen und Höhn

Symbolbild

dpa

Am heutigen Tag gegen 07:03 Uhr befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die B255 von Ailertchen kommend in Fahrtrichtung Höhn.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.

Der 53-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt.
Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Die Unfallaufnahme ist mittlerweile beendet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die B255 wird zeitnah wieder für den Verkehr freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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