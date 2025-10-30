Pressenachtragsmeldung zum Bericht vom 22.10.2025 - Tierquälerei

Nachdem am 21.10.2025 in Kamp-Bornhofen eine Katze durch den Schuss aus einem Luftgewehr verletzt wurde, nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung, führten die Ermittlungen zu einem Tatverdächtigen. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung konnte der Tatverdacht erhärtet werden und die Tatwaffe mit entsprechender Munition sichergestellt werden. Im Rahmen einer Vernehmung gestand der Beschuldigte vollumfänglich und stellt sich nun seiner Verantwortung. Er sagt zu, für die Tierarztkosten aufkommen zu wollen.



Ein Zusammenhang zu den ausgelegten Giftködern wird von hiesiger Seite nicht gesehen.



