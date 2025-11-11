Ein männlicher Pkw-Fahrer befuhr die Saynstraße, als er aufgrund der tief stehenden Sonne eine die Fahrbahn überquerende Fußgängerin mit Rollator übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt.
Sie wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Pkw entstand kein sichtbarer Sachschaden.
Pressemitteilung vom 11.11.2025 der Polizeiinspektion Hachenburg / Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin