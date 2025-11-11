Pressemitteilung vom 11.11.2025 der Polizeiinspektion Hachenburg / Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin Unfallörtlichkeit: 57627 Hachenburg, Saynstraße Unfallzeitpunkt: 11.11.2025, 09:19 Uhr Unfallhergang: Am Dienstagmorgen, den 11.11.2025, ereignete sich gegen 09:19 Uhr in der Saynstraße in Hachenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.





Ein männlicher Pkw-Fahrer befuhr die Saynstraße, als er aufgrund der tief stehenden Sonne eine die Fahrbahn überquerende Fußgängerin mit Rollator übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt.



Sie wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Pkw entstand kein sichtbarer Sachschaden.



