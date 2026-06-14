Pressemitteilung der Polizei Hachenburg vom 14.06.2026

Die bisher unbekannten Täter entfernten sich anschließend unerkannt.
Sollten sich zeugen des Vorfalls finden, so werden diese gebeten sich mit der Polizei in Hachenburg in Verbindung zu setzen.
2. Trunkenheitsfahrt
Tatort: Mündersbach, Auenweg
Tatzeit: 13.06.2026, 23:15 Uhr
Hergang: Nach Streitigkeiten zwischen zwei Personen konnte die Polizei feststellen, dass einer der beiden alkoholisiert einen E- Scooter führte. Im wurde eine Blutprobe entnommen. Auf den Mann kommt nun ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662- 95580
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Die bisher unbekannten Täter entfernten sich anschließend unerkannt.