Pressemitteilung der Polizei Hachenburg vom 08.02.2026

An dem abgestellten, geparkten PKW kam es zu eine Beschädigung im hinteren rechten Bereich am Pkw.

Der Unfallverursacher, vermutlich ein Pkw, entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen.



2. Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss



Tatort: Hachenburg, Tankstelle



Tatzeit: 07.02.2026, 22:45 Uhr



Hergang:



Nach Zeugenhinweis stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hachenburg auf dem Tankstellengelände in Hachenburg in der Graf- Heinrich- Straße zur besagten Tatzeit fest, dass ein Pkw – Führer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



