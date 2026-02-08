Pressemitteilung der Polizei Hachenburg vom 08.02.2026

Hachenburg
1. Verkehrsunfallflucht Unfallort: Bad Marienberg, An der Lehmkaute 2 Unfallzeit: 07.02.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr Hergang: Auf dem Parkplatz des DM Drogeriemarktes in Bad Marienberg kam es im Unfallzeitraum vermutlich beim Ein-/Ausparken zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.

An dem abgestellten, geparkten PKW kam es zu eine Beschädigung im hinteren rechten Bereich am Pkw.
Der Unfallverursacher, vermutlich ein Pkw, entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen.

2. Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss

Tatort: Hachenburg, Tankstelle

Tatzeit: 07.02.2026, 22:45 Uhr

Hergang:

Nach Zeugenhinweis stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hachenburg auf dem Tankstellengelände in Hachenburg in der Graf- Heinrich- Straße zur besagten Tatzeit fest, dass ein Pkw – Führer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

