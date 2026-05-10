Pressemeldung der Polizei Hachenburg vom 10.05.2026

Vor ihr befand sich ein Lkw. Von diesem ist nichts bekannt. Auf der Strecke kam ihnen ein weiterer Lkw entgegen. Auch von diesem ist nichts bekannt. Vermutlich einer der beiden Lkw könnte einen Teil der Ladung verloren haben, wodurch der Pkw der Unfallbeteiligten beschädigt wurde. Beide Lkw entfernten sich unerkannt.



Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen.



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Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662 95580





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