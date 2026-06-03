Als er nach Beendigung seiner Einkäufe zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses im hinteren linken Bereich unfallbeschädigt war. Bei dem Verursacher, der sich zwischenzeitlich unerlaubt entfernt hatte, müsste es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben.
Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen.
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Pressemeldung der Polizei Hachenburg vom 03.06.2026
Als er nach Beendigung seiner Einkäufe zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses im hinteren linken Bereich unfallbeschädigt war. Bei dem Verursacher, der sich zwischenzeitlich unerlaubt entfernt hatte, müsste es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben.