Presseerstmeldung Vollbrand eines Landwirtschaftlichen Anwesen in Oberhaid

Zurzeit kommt es im Bereich Oberhaid zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr wegen eines im Vollbrand stehenden Landwirtschaftlichen Anwesens.

Die Strecke zwischen den Ortschaften Mogendorf und Oberhaid (L313) ist für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.



Aktuell bittet wir von Nachfragen zur Brandursache abzusehen, es wird nachberichtet.



