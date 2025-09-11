Die Strecke zwischen den Ortschaften Mogendorf und Oberhaid (L313) ist für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.
Aktuell bittet wir von Nachfragen zur Brandursache abzusehen, es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiwache Höhr-Grenzhausen
Bengel, PHK
Telefon: 02624-94020
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Presseerstmeldung Vollbrand eines Landwirtschaftlichen Anwesen in Oberhaid
Die Strecke zwischen den Ortschaften Mogendorf und Oberhaid (L313) ist für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.