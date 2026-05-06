Diese ist zum Zwecke der Unfallaufnahme in diesem Bereich gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weitläufig zu umfahren. Die Polizei bittet von Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet.
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Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662 95580
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Presseerstmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B414 zwischen Unnau und Kirburg
Diese ist zum Zwecke der Unfallaufnahme in diesem Bereich gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weitläufig zu umfahren. Die Polizei bittet von Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet.