Hachenburg
Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Hachenburg und Alpenrod auf der L 288

Symbolbild

dpa

Die Polizei befindet sich derzeit in einer Verkehrsunfallaufnahme auf der L 288 zwischen den Ortschaften Hachenburg und Alpenrod.

Die Fahrbahn ist nicht befahrbar und wird gesperrt. Es wird gebeten, die Örtlichkeit zu umfahren, Umleitungen werden eingerichtet.

Es wird nachberichtet. Es wird gebeten, von weiteren Anfragen zunächst abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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