Die Fahrbahn ist nicht befahrbar und wird gesperrt. Es wird gebeten, die Örtlichkeit zu umfahren, Umleitungen werden eingerichtet.
Es wird nachberichtet. Es wird gebeten, von weiteren Anfragen zunächst abzusehen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hachenburg
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Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Hachenburg und Alpenrod auf der L 288
Die Fahrbahn ist nicht befahrbar und wird gesperrt. Es wird gebeten, die Örtlichkeit zu umfahren, Umleitungen werden eingerichtet.