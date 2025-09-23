Goddert Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden, Frontalzusammenstoß auf der L305 Polizeidirektion Montabaur (ots) 23.09.2025, 06:44 Uhr

Am Dienstag, den 23.09.2025 kam es gegen 05:55 Uhr der auf der L305 zwischen den Ausfahrten Goddert und Selters zu einem schweren Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß unter Beteiligung zweier PKWs.

Die Strecke ist derzeit voll gesperrt, eine Umleitung wird eingerichtet. Zum Unfallhergang kann zum derzeitigen Stand keine Aussage getroffen werden, die Rettungsmaßnahmen laufen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0





