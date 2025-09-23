Die Strecke ist derzeit voll gesperrt, eine Umleitung wird eingerichtet. Zum Unfallhergang kann zum derzeitigen Stand keine Aussage getroffen werden, die Rettungsmaßnahmen laufen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden, Frontalzusammenstoß auf der L305
