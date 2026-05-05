Vor Ort konnten alle Bewohner und Haustiere des betroffenen Hauses, sowie des angrenzenden Gebäudes evakuiert werden.
Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern noch an. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern ebenfalls noch an. Hierfür wurde die B255 von Hellenhahn-Schellenberg in Fahrtrichtung Höhn vollgesperrt.
Es wird nachgemeldet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-9805-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Presseerstmeldung: Hausbrand in Hellenhahn-Schellenberg