Dort ist es aus aktuell ungeklärter Ursache zu einer Brandausbruch gekommen, welcher sich zwischenzeitlich auf das gesamte Gebäude ausgeweitet hat.
Die Feuerwehr ist aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Die Polizei bittet das Gebiet weiträumig zu meiden.
Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
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Presseerstmeldung-Gebäudebrand in Siershahn