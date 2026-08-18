Presseerstmeldung- Gebäudebrand eines Clubs in Freilingen

Am 18.08.2026 um 23:05 Uhr wird die Feuerwehr zu einem Brand in der Hohen Straße in Freilingen alarmiert.



Dort ist es im Erdgeschoss eines Clubs zu einem Brandausbruch gekommen, welcher sich zwischenzeitlich auf das gesamte Gebäude ausgeweitet hat.

Die Feuerwehr ist aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt.



Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. Es wird nachberichtet.



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