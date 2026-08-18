Dort ist es im Erdgeschoss eines Clubs zu einem Brandausbruch gekommen, welcher sich zwischenzeitlich auf das gesamte Gebäude ausgeweitet hat.
Die Feuerwehr ist aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
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Presseerstmeldung- Gebäudebrand eines Clubs in Freilingen