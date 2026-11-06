Die beiden Insassen des Pkw wurden verletzt. Derzeit sind die Rettungskräfte vor Ort und die B42 ist voll gesperrt. Es wird zeitnah nachberichtet.
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Presseerstmeldung Auffahrunfall an der Baustellenampel in Osterspai
Die beiden Insassen des Pkw wurden verletzt. Derzeit sind die Rettungskräfte vor Ort und die B42 ist voll gesperrt. Es wird zeitnah nachberichtet.