Osterspai
Presseerstmeldung Auffahrunfall an der Baustellenampel in Osterspai
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

An der rot anzeigenden Baustellenampel der Baustelle in Osterspai von Filsen kommend in Fahrtrichtung Koblenz fuhr am frühen Freitagabend ein Pkw auf einen bereits stehenden Pkw auf, der auf ein davor stehenden Bus geschoben wurde.

Die beiden Insassen des Pkw wurden verletzt. Derzeit sind die Rettungskräfte vor Ort und die B42 ist voll gesperrt. Es wird zeitnah nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur,
Polizeiinspektion St. Goarshausen,
Raatz, PHK

Telefon: 06771-9327-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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