Alle Hausbewohner konnten sich rechtzeitig und selbstständig aus dem Haus begeben, sodass niemand verletzt wurde. Den ersten Ermittlungen zu Folge dürfte der Brand im Wohnzimmer der Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Die Brandursache ist derzeit jedoch unklar.

Das Haus wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die Löscharbeiten dauerten ca. drei Stunden an. Der Sachschaden dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Die Ortsdurchfahrt Hahn (L294) ist noch bis ca. 15 Uhr aufgrund von Bergungsmaßnahmen gesperrt. Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist eingerichtet.



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