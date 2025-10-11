Dort sind im Einmündungsbereich zur K 117 zwei PKW zusammengestoßen. Rettungskräfte von DRK und Feuerwehr, sowie die Polizei sind vor Ort. Der Streckenabschnitt ist derzeit voll gesperrt. Von weiteren Nachfragen bitten wir abzusehen. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Presse-Erstmeldung: schwerer Verkehrsunfall zwischen Hilgert und Höhr-Grenzhausen
Dort sind im Einmündungsbereich zur K 117 zwei PKW zusammengestoßen. Rettungskräfte von DRK und Feuerwehr, sowie die Polizei sind vor Ort. Der Streckenabschnitt ist derzeit voll gesperrt. Von weiteren Nachfragen bitten wir abzusehen. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachberichtet.