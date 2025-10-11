Presse-Erstmeldung: schwerer Verkehrsunfall zwischen Hilgert und Höhr-Grenzhausen

Dort sind im Einmündungsbereich zur K 117 zwei PKW zusammengestoßen. Rettungskräfte von DRK und Feuerwehr, sowie die Polizei sind vor Ort. Der Streckenabschnitt ist derzeit voll gesperrt. Von weiteren Nachfragen bitten wir abzusehen. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt nachberichtet.



