Präventionsstreifen nach Diebstahlsserie aus PKW

Bei diesen Taten entwendeten die Täter Wertgegenstände ausschließlich aus unverschlossenen Autos.

Hierzu erfolgte eine Pressemitteilung am 11.02.2026.

Aufgrund dieser Serie führte die Polizeiinspektion St. Goarshausen mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei jeweils am frühen Abend des 23. und des 24.02.2026 Präventionsstreifen in den betroffenen und angrenzenden Ortschaften durch.

Die Beamtinnen und Beamten überprüften geparkte Fahrzeuge auf Verschlossenheit, kontrollierten Personen und Fahrzeuge und führten viele aufklärende Gespräche.

Die eingesetzten Kräfte stellten hierbei, trotz der kürzlichen Vorfälle, eine Vielzahl von unverschlossen geparkten PKW fest. Deren Halter wurden gezielt und umgehend angesprochen und sensibilisiert.

Die Polizei St. Goarshausen appelliert daher: Schließen sie bitte ihre Fahrzeuge nach dem Abstellen ordnungsgemäß ab, dadurch können Straftaten, wie die hier bearbeitete Serie, verhindert werden!

Zudem weisen wir darauf hin, dass Fahrzeuge beim Verlassen grundsätzlich gegen eine unbefugte Benutzung zu sichern sind. Neben einer drohenden Verwarnung, kann ein Verstoß gegen diese Pflicht im Fall des Falles zu Leistungskürzung oder -verweigerung der Kfz-Versicherung führen.



