Polizeieinsatz im Raum Nieder- und Obererbach

Ein am gestrigen Tag in Hundsangen entwendeter Fiat Ducato fiel in der Nacht um 00:30 in der Ortslage Obererbach auf, als dort fünf dunkel gekleidete Personen in der Hauptstraße aus dem Fahrzeug stiegen und sich auf einem Privatgrundstück aufhielten. Durch Zeugen und Anwohner wurden die Verdächtigen beobachtet und diese flüchteten daraufhin mit dem gestohlenen Fahrzeug in das Waldgebiet in Richtung Malmeneich / Niedererbach. Die Fahndung nach den Personen dauert aktuell noch an. Zeugen, die im Raum Ober- und Niedererbach sowie Malmeneich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur zu melden. Während der Suchmaßnahmen kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Polizei bittet von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



