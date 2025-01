Polizei Westerburg warnt vor AKTUELL STATTFINDENDEN Anrufen von falschen Polizeibeamten / Bankmitarbeitern

Diese gehen AKTUELL von Haus zu Haus und erfragen vor Ort persönliche Bankdaten; jedoch nach einem vorherigen Anruf bei den Betroffenen.



Zusätzlich kommt es zu "Schockanrufen" von falschen Polizeibeamten in weiteren Teilen vom Dienstgebiet der Polizeiinspektion Westerburg.



Die Polizei warnt hiermit vor falschen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten und Bankmitarbeitern. Geben Sie u. a. keine persönliche Daten am Telefon an!



Funkstreifenwagen sind in den betroffenen Gebieten aktuell aus den genannten Gründen im Einsatz.



