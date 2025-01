Polizei Westerburg warnt ERNEUT vor AKTUELL STATTFINDENDEN Anrufen von falschen Bankmitarbeitern im Stadtgebiet Westerburg

Am gestrigen Tag wurden bereits gleichgelagerte Anrufe im Dienstgebiet gemeldet.



Es wurden bereits in einem Fall eine Bankkarte an die falschen Mitarbeiter übergeben!



Es sind aktuell zwei vermutliche männliche Tatverdächtige unterwegs.



Täterbeschreibungen:



- 2 Männer gleiche Beschreibung

- dunkel gekleidet

- beide Männer ca. 170 bis 180 cm groß

- kurze dunkle Haare



Die Polizei warnt hiermit vor falschen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten und Bankmitarbeitern. Geben Sie u. a. keine persönliche Daten am Telefon an und übergeben Sie keine persönlichen Informationen oder gar Bankkarte(n) samt PIN zu Hause an angebliche Mitarbeiter der Bank!



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg

Wache



Telefon: 02663 98050

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



