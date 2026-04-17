Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen folgende Hinweise dringend zu beachten:
- Beenden Sie das Telefonat und kontaktieren Sie die örtliche
Polizeidienststelle.
- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.
- Geben Sie gegenüber unbekannten Personen keine Namen von
Familienangerhörigen preis.
- Übergeben Sie Unbekannten kein Geld und keine Wertsachen.
- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn der Anrufer
dies ausdrücklich verbietet.
- Erteilen Sie keine Auskünfte zu Geld- und Vermögenswerten am
Telefon.
Es gilt: KEINE STAATLICHE ORGANISATION FORDERT AM TELEFON DIE HERAUSGABE VON BARGELD ODER SCHMUCK!
Bitte warnen Sie Angehörige und Bekannte vor der aktuellen Serie von Betrugsanrufen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Sylvia Gerz, PHK'in
Telefon: 02602-9226-312
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Polizei warnt - derzeit häufen sich Schockanrufe im Bereich Montabaur/Westerburg
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