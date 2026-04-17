Polizei warnt - derzeit häufen sich Schockanrufe im Bereich Montabaur/Westerburg





Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen folgende Hinweise dringend zu beachten:



- Beenden Sie das Telefonat und kontaktieren Sie die örtliche

Polizeidienststelle.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

- Geben Sie gegenüber unbekannten Personen keine Namen von

Familienangerhörigen preis.

- Übergeben Sie Unbekannten kein Geld und keine Wertsachen.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn der Anrufer

dies ausdrücklich verbietet.

- Erteilen Sie keine Auskünfte zu Geld- und Vermögenswerten am

Telefon.



Es gilt: KEINE STAATLICHE ORGANISATION FORDERT AM TELEFON DIE HERAUSGABE VON BARGELD ODER SCHMUCK!



Bitte warnen Sie Angehörige und Bekannte vor der aktuellen Serie von Betrugsanrufen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Sylvia Gerz, PHK'in



Telefon: 02602-9226-312





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