Ein schwarzer VW Polo wurde im genannten Zeitraum an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Karosserie mittels eines spitzen Gegenstandes mutwillig zerkratzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Örtlichkeit.
Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
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Polizei sucht Zeugen: Sachbeschädigung am Auto auf einem Parkplatz