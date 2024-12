POL-PDMT: Bettel-/ Spendenbetrug am Rewe-Markt in Rennerod

Am Freitag, den 06.12.2024, kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Betrug durch einen angeblichen Spendensammler.

Der Tatverdächtige bettelte mit Hilfe einer Unterschriftenliste um Geldspenden. Diese sollten einer vermeintlichen Organisation für benachteiligte Kinder zu Gute kommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Geld gespendet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.



Die Polizei Westerburg weist darauf hin, insbesondere in der Vorweihnachtszeit, hinsichtlich vermeintlicher Spendenaktionen wachsam zu sein.



