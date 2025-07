Pkw nimmt Motorrad an der Einmündung zur B 274 die Vorfahrt

Ein Motorrad befährt die B 274 von St. Goarshausen kommend in Fahrtrichtung Bogel. Der Pkw will an der Einmündung Reichenberg nach links, Fahrtrichtung St. Goarshausen abbiegen, übersieht dabei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und es kommt zur Kollision.