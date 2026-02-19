Hachenburg
PKW-Fahrer unter Drogeneinwirkung
Am Mittwoch, 18.02.26, führten Beamte der PI Hachenburg eine Verkehrskontrolle in Wied, Rheinstraße, durch.

Hierbei wurden gegen 20:00 Uhr bei einem 32jährigen PKW-Fahrer Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

