Hierbei wurden gegen 20:00 Uhr bei einem 32jährigen PKW-Fahrer Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.
PKW-Fahrer unter Drogeneinwirkung
