PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Da der Fahrzeugführer drogentypische Konsumanzeichen aufwies, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er zwecks Blutentnahme zur PI Montabaur verbracht. Ein hier durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin, THC und Meth-Amphetamin. Der Führerschein des Betroffenen wurde präventiv sichergestellt und die Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus Montabaur. Der Fahrer hat nun entsprechende fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen zu erwarten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Da der Fahrzeugführer drogentypische Konsumanzeichen aufwies, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er zwecks Blutentnahme zur PI Montabaur verbracht. Ein hier durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin, THC und Meth-Amphetamin. Der Führerschein des Betroffenen wurde präventiv sichergestellt und die Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus Montabaur. Der Fahrer hat nun entsprechende fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen zu erwarten.