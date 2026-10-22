PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Am 21.10.2026 um 23:55 Uhr wurde ein 41-jähriger PKW-Fahrer in der Emser Straße von Höhr-Grenzhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Da der Fahrzeugführer drogentypische Konsumanzeichen aufwies, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er zwecks Blutentnahme zur PI Montabaur verbracht. Ein hier durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin, THC und Meth-Amphetamin. Der Führerschein des Betroffenen wurde präventiv sichergestellt und die Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus Montabaur. Der Fahrer hat nun entsprechende fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen zu erwarten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell