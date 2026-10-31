Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit 1,07 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit 1,07 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.