Hilgert
PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 31.10.2026 um 02:10 Uhr wurde ein 31-jähriger PKW-Fahrer auf der L307 bei Hilgert einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit 1,07 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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