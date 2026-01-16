PKW-Diebstahl - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei Diez ermittelt derzeit wegen eines Fahrzeugdiebstahls, der sich im Zeitraum der letzten zweieinhalb Wochen ereignet haben dürfte.



Es wurde ein grauer Porsche 928 (Oldtimer) aus einer verschlossenen Garage in der Schaumburger Straße in 65582 Diez entwendet.

Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Diez unter den u.g. Kontaktdaten in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Tel: 06432/6010

E-Mail: pidiezwache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell