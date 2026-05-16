PKW am Bahnübergang durch Zug erfasst



Der PKW, besetzt mit zwei Personen, wollte den eingleisigen Bahnübergang innerhalb geschlossener Ortschaft überqueren und übersah den von rechts herannahenden Zug. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam, bei dem der PKW über ca. fünfundzwanzig Meter über die Gleise geschoben wurde.

Weder die Insassen des PKW noch die Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt im Zug befanden wurden verletzt.



Der PKW erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Zug wurde leicht beschädigt und konnte seine Fahrt dadurch nicht mehr fortsetzen. Bis zum Abschleppen des Zuges durch die Deutsche Bahn bleibt die Bahnstrecke in diesem Bereich für den Zugverkehr als auch der Bahnübergang für den regulären Verkehr gesperrt.

Vor Ort waren ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.



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