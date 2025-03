PI Hachenburg: Mehrere Verkehrsstraftaten und Trunkenheitsfahrten am Karnevalswochenende

Am Freitag, den 28.02.2025, gegen 16:00 Uhr wurde in Hachenburg ein 75-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert.

Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Am Samstag, den 01.03.2025, gegen 02:30 Uhr entzog sich in Höchstenbach ein Pkw durch Flucht einer beabsichtigten Verkehrskontrolle. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass eine Frau das Fahrzeug führte und sich auf dem Beifahrersitz ein Mann befand. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw später erneut festgellt werden. Zwischenzeitlich wurde durch die beiden Personen ein Fahrerwechsel durchgeführt. Der 22-jährige Fahrer war zwar verkehrstüchtig, jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die 22-jährige Beifahrerin (zuvor Fahrerin), war zwar im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand jedoch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen beide Personen wurden entsprechende Straf- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.



Am Sonntag, den 02.03.2025, gegen 02:00 Uhr wurde in Hachenburg ein 20-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel. Den Beifahrer, welcher zeitgleich Fahrzeughalter ist, erwartet ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Zulassens/Anordnens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis.



