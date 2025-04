Osterspai - Straßenverkehrsgefährdung

Hierbei wurde mindestens in einem Fall ein entgegenkommender Pkw in der Ortslage Osterspai zum Abbremsen und Ausweichen genötigt, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.



Zeugen und/oder Geschädigte, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in St.Goarshausen zu melden.



