Auf Grund bislang ungeklärter Ursache gelangte der 34-Jährige ohne sein Motorrad unter den in Fahrtrichtung Nastätten fahrenden LKW. Der 34-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und im Weiteren mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.
Die Fahrbahn ist aktuell nach wie vor in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Rettungsarbeiten dauern noch an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771/9327-0
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Oelsberg - Folgemeldung zu Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person
Auf Grund bislang ungeklärter Ursache gelangte der 34-Jährige ohne sein Motorrad unter den in Fahrtrichtung Nastätten fahrenden LKW. Der 34-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und im Weiteren mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.