Oelsberg
Oelsberg - Folgemeldung zu Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am heutigen Donnerstag kam es auf der B274, zwischen den Ortslagen Bogel und Nastätten gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 60-jährigen LKW-Fahrers aus dem Rhein-Lahn-Kreis und eines 34-jährigen Motorradfahrers aus dem Rhein-Lahn-Kreis.

Auf Grund bislang ungeklärter Ursache gelangte der 34-Jährige ohne sein Motorrad unter den in Fahrtrichtung Nastätten fahrenden LKW. Der 34-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und im Weiteren mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.
Die Fahrbahn ist aktuell nach wie vor in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Rettungsarbeiten dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771/9327-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren