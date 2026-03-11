Ölaustritt durch technischen Defekt

56203 Höhr-Grenzhausen, Brexbach (ots) - Höhr-Grenzhausen - Am Mittwoch, den 11.03.2026 um 12.15 Uhr meldete ein Spaziergänger einen Ölfilm auf der Oberfläche des Brexbaches.

Durch die Feuerwehr wurden Ölsperren eingesetzt, um das Öl aufzufangen. Ermittlungen ergaben, dass durch einen technischen Defekt beim Auftanken eines Heizöltankes zu dieser Verunreinigung geführt hat. Der Defekt konnte behoben werden, wodurch der Austritt einer größeren Ölmenge verhindert werden konnte.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Höhr-Grenzhausen



Telefon: 02624 9402-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell