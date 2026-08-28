Oberneisen. Unbekannter beleidigt Busfahrer und schlägt Scheibe des Busses ein

Hierbei beleidigte der Unbekannte den Busfahrer mehrfach und schlug letztlich auch noch die Scheibe der Eingangstür mit der Faust ein.

Vom Täter konnte ein Lichtbild gefertigt werden. Demnach handelt es sich um einen ca. 50-jährigen, 170-175 cm großen Mann mit durchtrainiertem Körper und kurzer "Stoppelfrisur" mit kahl rasierten Seiten. Er trug zum Zeitpunkt der Tat eine schwarze Trainingshose, schwarz-rote Schuhe und ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "check24".

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die weiteren im Bus befindlichen Fahrgäste, oder die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





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