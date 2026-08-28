Oberneisen
Oberneisen. Unbekannter beleidigt Busfahrer und schlägt Scheibe des Busses ein
Symbolbild

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dpa

Am Donnerstag, den 27. August, geriet ein bisher unbekannter Mann in der Bahnhofstraße mit dem Fahrer eines Linienbusses in Streit.

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Hierbei beleidigte der Unbekannte den Busfahrer mehrfach und schlug letztlich auch noch die Scheibe der Eingangstür mit der Faust ein.
Vom Täter konnte ein Lichtbild gefertigt werden. Demnach handelt es sich um einen ca. 50-jährigen, 170-175 cm großen Mann mit durchtrainiertem Körper und kurzer "Stoppelfrisur" mit kahl rasierten Seiten. Er trug zum Zeitpunkt der Tat eine schwarze Trainingshose, schwarz-rote Schuhe und ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "check24".
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die weiteren im Bus befindlichen Fahrgäste, oder die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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