Beamten der Polizeiinspektion Diez wurde während eines anderen Einsatzes am Sonntag, den 22. November, gegen 16:15 Uhr durch einen Anwohner der Straße "Schöne Aussicht" mitgeteilt, dass kurz zuvor sein auf der Straße geparkter Pkw durch einen vorbeifahrenden Pkw gestreift und dadurch beschädigt worden sei.

Der Fahrer dieses Pkw sei jedoch weiter- und wenige Häuser entfernt in eine Garage gefahren. Der Mitteiler habe ihn daraufhin angesprochen, jedoch sei der Mann uneinsichtig und bestreite, einen Unfall verursacht zu haben.

Durch die eingesetzten Beamten konnte der Fahrer, ein 75-jähriger Mann, an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. An seinem Fahrzeug waren deutliche Unfallbeschädigungen vorhanden.

Es stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese war ihm bereits im Januar 2026 aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.



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