Oberelbert-Diebstahlserie aus Garagen

In der Nacht vom 24.02.2026 auf den heutigen 25.02.2026 kam es in der Ortslage Oberelbert in der dortigen "Steinstraße" zu mehreren Einbrüchen mitsamt Diebstählen aus Gartenlauben und Garagen.



In mehreren Fällen wurden die jeweiligen Türen aufgehebelt.
Die Zielrichtung der Täter lag nach bisherigen Erkenntnissen auf Werkzeug.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden, sofern in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt wurden oder weitere gleichgelagerte Taten bekannt geworden sind.

