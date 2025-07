Oberbachheim - Unfall mit verletzter Person

Die 69-jährige Fahrzeugführerin des PKW kam auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Strommast. Die Fahrzeugführerin wurde, ersten Erkenntnissen zufolge, leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der örtliche Stromversorger wurde über den Verkehrsunfall mit dem Strommast in Kenntnis gesetzt und der PKW musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



