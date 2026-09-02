Nötigung im Straßenverkehr-Geschädigte gesucht

Hiesiger Dienststelle wurde mitgeteilt, dass es am 02.09.2026 / ca. 17:00 Uhr zu einer Nötigung im Straßenverkehr von zwei PKW gekommen sei.



Demnach habe ein männlicher Fahrzeugführer mit einem weißen Ford auf der L 281 von der Schneidtmühle aus kommend in Fahrtrichtung Hachenburg, kurz vor dem Ortseingang Hachenburg ein Überholvorgang durchgeführt. Hierdurch mussten zwei PKW, welche in entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhren, stark abbremsen und etwas nach rechts ausweichen, um möglicherweise einen Zusammenstoß mit dem Überholer zu verhindern.



Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

Etwaige Geschädigte werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0





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