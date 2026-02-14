Nochern - Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis

In den frühen Samstagmorgenstunden gegen 02:00 Uhr wurde ein 38-jähriger PKW-Fahrer auf der K 85 bei Nochern einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, noch fahrtüchtig war. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Ein Atemalkoholtest reagierte ebenfalls positiv. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771/9327-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell