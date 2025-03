In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20. und 21.03.2025, 19:00 bis 07:30 Uhr, wurden von einem nicht zugelassenen LKW-Anhänger, der auf einem Betriebsgelände in der Hornisterstraße in Nistertal abgestellt war, Bordwände und Rungen aus Aluminium abmontiert und entwendet.