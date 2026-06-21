Nisterau - Seitenscheibe beschädigt

Ein dunkler Audi mit WW-Kennzeichen kam von hinten herangefahren und überholte sodann das langsamere Fahrzeug. Bei diesem Überholvorgang wurde plötzlich die Scheibe der Fahrertür des Opel beschädigt. Nach Spurenlage traf ein unbekannter Gegenstand die Scheibe von außen, der geworfen oder geschleudert worden sein dürfte. Der Verdacht richtet sich gegen den bisher unbekannten Beifahrer des Audi.

Es liegen Hinweise zu dem Fahrzeug vor, die derzeit weiterermittelt werden. Insbesondere der derzeit unverdächtige Fahrer dieses Audi und der Beifahrer werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg, 02662 95580, in Verbindung zu setzen.



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Polizeiinspektion Hachenburg



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