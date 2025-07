Niedertiefenbach. Betrunken gegen Hauswand gefahren und geflüchtet

Am Mittwoch, den 09. Juli, erhielt die Polizeiinspektion Diez gegen 18:30 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer die Mitteilung über einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw.

Der Zeuge vermutete, dass der Fahrer des Pkw betrunken sein könnte. Noch während der Anfahrt der Streife meldete sich der Zeuge erneut über Notruf und teilte mit, dass der Pkw in der Mühlstraße in Niedertiefenbach zunächst ein Straßenschild umgefahren und dann gegen eine Hauswand gefahren sei. Der Unfallverursacher setzte jedoch im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch die Angaben des Zeugen konnte der Fahrer des Pkw, ein 76-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, durch Polizeibeamte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Mann stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ebenso wurde sein Führerschein sichergestellt. Für seine Tat droht dem 76-Jährigen nun eine empfindliche Geldstrafe sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.



