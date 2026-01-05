Niederneisen. Unbekannte setzen zwei Hochsitze in Brand



Bei Eintreffen der Streife war der Brand durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr bereits gelöscht worden. Noch während der Sachverhaltsaufnahme wurde ein weiterer brennender Hochsitz in etwa 800 Meter Entfernung im gleichen Waldgebiet gemeldet. Auch dieser Brand konnte durch die Feuerwehrkräfte schnell gelöscht werden. Beide Hochsitze, die mit aufwändigen Aufbauten versehen waren, wurden durch den Brand vollständig zerstört.

Ein Zeuge nahm etwa 15 Minuten vor der ersten Brandmeldung eine auffällige Person in dem Waldgebiet wahr, welche wie folgt beschrieben wurde:



- männlich, ca. 35 Jahre alt

- etwa 170 cm groß

- blonde Haare mit blondem Mehrtagebart

- Bekleidung: hellblaue Hose, beigefarbene Jacke, schwarze

Strickmütze, schwarz-orangene Turnschuhe



Ob es sich bei der Person um den Brandleger handelt, steht nicht fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010 in Verbindung zu setzen.



