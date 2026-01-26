Niederneisen
Niederneisen. Täter brechen in Häuser ein
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am vergangenen Freitag, den 23. Januar, drangen Unbekannte in zwei Wohnhäuser im "Engelsgraben" ein.

Der oder die Täter dürften bei der Rückkehr einer Bewohnerin gegen 19:20 Uhr gestört worden sein und die Flucht ergriffen haben.
Die Polizeiinspektion Diez bittet um Hinweise unter Tel. 06432-6010. Da erfahrungsgemäß potentielle Einbruchsobjekte durch die Täter im Vorfeld ausbaldowert werden, sind auch Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den Tagen vor der Tat von Relevanz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

