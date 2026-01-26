Niederneisen. Täter brechen in Häuser ein

Der oder die Täter dürften bei der Rückkehr einer Bewohnerin gegen 19:20 Uhr gestört worden sein und die Flucht ergriffen haben.

Die Polizeiinspektion Diez bittet um Hinweise unter Tel. 06432-6010. Da erfahrungsgemäß potentielle Einbruchsobjekte durch die Täter im Vorfeld ausbaldowert werden, sind auch Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den Tagen vor der Tat von Relevanz.



