2 PKWs touchierten sich mit den Seitenspiegeln. Ein PKW setzte die Fahrt unvermindert fort. Die Polizei Montabaur bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Niederelbert. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht
