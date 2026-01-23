Niederelbert
Niederelbert. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht
Am Donnerstag, den 22.01.2026, gegen 15.15 Uhr, kam es in der Hauptstraße im Bereich der Fahrbahnverengung zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

2 PKWs touchierten sich mit den Seitenspiegeln. Ein PKW setzte die Fahrt unvermindert fort. Die Polizei Montabaur bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

